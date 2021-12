Spill lærer barn om maskinlæring og kunstig intelligens

Spillet med det ... øh ... klingende navnet «while True: learn()» er denne uken gratis på Epic Games.

Alt du trenger er en konto, så kan du «kjøpe» spillet for null kroner og beholde det i alle dine dager.

Vi tipser vanligvis ikke om gratisspill her i Digi.no men gjør et unntak akkurat denne gangen, fordi «while True: learn()» etter eget utsagn best for brukere som «... vil vite mer om hvordan maskinlæring og relaterte teknologier fungerer». Ifølge beskrivelsen skal spillet være «... en morsom og enkel måte å lage en introduksjon til logisk tenkning, programmering og teknologier».

Foruten det skal det også passe for «folk som liker smarte katter». Dette fordi man spiller en person som har oppdaget at katten er en dyktig koder, men ikke så god på å kommunisere med mennesker. Dermed må man som spiller lage programvare som gjør det, ved hjelp av kunstig intelligens, maskinlæring, «big data», og så videre. Alt simulert, selvsagt, og gjort enkelt og forståelig for yngre brukere.

Kanskje kan «while True: learn()» være noe for barn som er nysgjerrige på hva lær kidsa koding driver med, eller voksne som vil på en enkel måte vri hodet rundt hva maskinlæring og slikt er for noe?

«while True: learn()» er gratis frem til omtrent klokken 17:00 den 9. desember 2021.

«while True: learn()» kan lastes ned fra denne siden hvis du har en Epic-konto.