At datamaskiner assisterer Formel 1, er ingen hemmelighet. Det er minst 20 år siden vi skrev om det første gang. Men det er et hav av forskjell mellom det som var tilgjengelig for førerne den gangen og i dag. Nå er det nettskyen som har overtatt jobben til servere og arbeidsstasjoner som sto på banen. Det betyr at lagene kan «gønne på» med prosesseringskraft som knar tunge, velutviklede algoritmer i sanntid.