Spotify anmelder Apple for brudd på EUs konkurranseregler

Selskapet mener at Apple begrenser valgmulighetene i App Store og gir sin egen musikkstrømmetjeneste urettferdige fordeler.

– De siste årene har Apple introdusert regler i App Store som begrenser valgmuligheter og innovasjon på bekostning av brukeropplevelsen. I praksis opptrer de både som spiller og dommer for bevisst å begrense mulighetene for andre app-utviklere, skriver Spotify-toppsjef Daniel Ek i en kunngjøring.

Han peker blant annet på at Apple beholder 30 prosent av inntektene apper solgt via distribusjonsplattformen.

– Hvis vi betaler denne 30 prosents skatten, så tvinger det oss til å kunstig blåse opp prisen for premium-abonnementene våre, som da blir langt dyrere enn hva det koster for Apple Music. Det lar seg ikke gjøre hvis vi skal være konkurransedyktige, uttaler Ek.

Videre hevder han at Apple skal ha blokkert Spotifys oppdateringer ved flere tilfeller og stengt selskapets app ute fra flere plattformer, som Siri, Homepod og Apple Watch.

Kravliste

Apple innfører regler i app-butikken som hemmer innovasjon på bekostning av brukeropplevelsen, mener svensken. Klagen er sendt til EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.

– Vi krever ingen særbehandling. Alt vi ber om er å stille likt med utallige andre apper i App Store, som Uber eller Deliveroo, som ikke er pålagt Apple-skatten og derfor ikke er rammet av de samme begrensningene, fortsetter han.

Spotify-toppen ramser opp en liste med tre krav. 1) Apper bør få konkurrere rettferdig og ikke basert på hvem som eier App Store. 2) Forbrukere bør få et reelt valg mellom ulike betalingssystemer, og ikke bli «innelåst» eller tvunget til å benytte systemer med det han hevder er diskriminerende avgifter som Apple sitt. 3) App-butikker bør hindres fra å kontrollere kommunikasjonen mellom tjenester og brukerne.

– Kunne tjent mer

Et sårt punkt for Spotify er at reglene for App Store hindrer dem i å inkludere knapper eller eksterne lenker til sider med produktinformasjon, rabatter eller tilbud om oppgradering fra en gratisutgave til betalt abonnement.

Slike begrensninger har ikke Android-baserte telefoner slår selskapet fast overfor Reuters. Spotify vil ikke tallfeste hvor mye de mener å ha tapt på praksisen.

– Vi føler oss trygge på den økonomiske analysen vi har sendt til EU-kommisjonen som sier at vi kunne har gjort det bedre enn vi har gjort så langt, sier selskapets sjefsjurist Horacio Gutierrez til nyhetsbyrået.

Spotify gikk på børs våren 2018 med en markedsverdi på 26,6 milliarder dollar. Aksjekursen har steget og falt siden den gang, men ligger nå omtrent på samme nivå som ved børsintroduksjonen.