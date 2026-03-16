– Språkmodeller vil ikke føre til intelligens på menneskelig nivå

Enda en europeisk KI-oppstart får sterk støtte. Franske Ami (Advanced Machine Intelligence), medgrunnlagt av KI-pioneren Yann LeCun, har nå hentet inn rundt 10 milliarder kroner i risikokapital. Verdsettelsen er rett over 32 milliarder kroner.

Ami driver med en annen type kunstig intelligens enn dem selskaper som Open AI og Anthropic er mest kjent for. I stedet for språkmodeller basert på transformatorteknologi, utvikler Ami verdensmodeller basert på Yann LeCuns Jepa-arkitektur.

Jepa står for «Joint Embedding Predictive Architecture». Forenklet sagt er det en type KI-modell som prøver å lære et internt bilde av hvordan verden er satt sammen og hva som er rimelig gitt konteksten, i stedet for bare å forutsi neste ord eller datapunkt.

– Det er sant at språkmodeller har blitt veldig gode til å generere kode, og det er sant at de vil bli enda mer nyttige for applikasjoner der kode brukes. Men det vil ikke føre til intelligens på menneskelig nivå, ikke i det hele tatt, sier Yann LeCun til magasinet Wired.

Jobbet i Meta

Frem til slutten av 2025 jobbet Yann LeCun med Jepa i Meta, hvor han var leder for KI-forskningen. I november fortalte han Mark Zuckerberg om planene sine.

– Han har alltid støttet forskning på verdensmodeller. Men jeg fortalte ham at jeg kan gjøre dette raskere, billigere og bedre utenfor Meta, sier LeCun til Wired.

Zuckerberg skal ha vist forståelse for budskapet, ifølge LeCun.

I tillegg til at Jepa-modellen forstår verden, er selskapets ambisjon at det også skal ha permanent hukommelse, skal kunne planlegge og resonnere og skal være kontrollerbar og sikker.

Selskapets hovedkvarter ligger i Paris, men det har også virksomhet i Montreal, Singapore og New York. LeCun jobber fortsatt som professor ved New York University.

Forkjemper for åpen kildekode

LeCun er en sterk forkjemper for åpen kildekode for KI-modeller.

– Jeg tror ikke noen av oss, enten det er meg, Dario Amodei, Sam Altman eller Elon Musk, har noen legitimitet til å bestemme for samfunnet hva som klassifiseres som god eller dårlig bruk av KI.

På lang sikt håper Ami å utvikle en universell verdensmodell, det vil si intelligens som faktisk er generell på ordentlig.

– Det er veldig ambisiøst, sier LeCun til Wired.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik