Sprøyter 300 millioner inn i hardt presset nettbutikk

Den norske dagligvarehandelen på nett har slitt med store underskudd og regnet med å gå i minus både i år og neste år, tross økende omsetning. I fjor måtte 100 ansatte gå fra selskapet.

Men nå kommer et av Sveriges største investeringsselskaper altså inn på eiersiden.

– Dette er en stor dag for Kolonial.no. Kinnevik er en drømmepartner, og å få med deres erfaring på denne gründerreisen er fantastisk. Vår ambisjon er å gi frihet og flyt i hverdagen til kundene våre, og en så solid partner vil hjelpe oss til å nå det målet, sier administrerende direktør Karl Munthe-Kaas i Kolonial.no i en pressemelding.

Også investoren er fornøyd med å kunne «lede finansieringsrunden i Kolonial.no».

– Dette er et selskap som passer godt inn i vår investeringsstrategi om å bruke teknologi for å gi kundene flere og bedre valgmuligheter. Kinnevik er godt plassert for å kunne støtte teamet og drive veksten i selskapet, sier investeringsdirektør Andreas Bernström.