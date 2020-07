Stadig færre deltar på digitale kulturopplevelser

Mange i kulturbransjen håpet nok at digitale tilbud som live-strømmede konserter, standup eller teaterforestillinger på nett, skulle bli redningen for bransjen under koronapandemien.

Opinions «Norsk koronamonitor» har spurt 4523 nordmenn om deltagelse på digitale kulturopplevelser og i hvilken grad man betaler for disse. Ifølge deres undersøkelse går deltakelsen stadig nedover.

Unge og gamle deltar like mye

I mai deltok 32 prosent av oss på en slikt digital kulturopplevelse, i juni gikk det ned til 29 prosent, og nå sier kun 20 prosent at de har deltatt på et slikt tilbud den siste måneden.

Av de 20 prosentene den siste måneden har 37 prosent betalt for deltakelsen, en nedgang fra 45 prosent i juni.

- Koronakrisen har rammet kulturlivet hardt, og festivalsommeren og en rekke arrangementer er avlyst. Likevel tyder stadig mindre på at digitale kulturopplevelser tar av av den grunn, sier

seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion i en artikkel på deres egne sider.

Størst i Midt-Norge og på Vestlandet

Noe overraskende finner ikke undersøkelsen noen særlige forskjeller i kjønn og alder hos de som deltar på digitale arrangementer, men det er i Midt-Norge og på Vestlandet at deltakelsen har vært høyest.

Clausen mener at selv om digitale kulturopplevelser har et potensial, så er det ikke åpenbart at årets koronakrise blir et veiskille for kulturlivet på digitale arenaer.

– Halve poenget med å dra på konsert eller andre kulturarrangement er for mange opplevelsen, stemningen og det sosiale. Dette kan ikke sammenliknes med opplevelsen man får av å streame eksempelvis en konsert hjemme, sier hun.