– Starten på sommeren sto i eplets tegn

Nordmenn kjøper knapt telefoner fra andre enn Apple og Samsung. Det viser ferske oversikter vi har fått fra Telia og Elkjøp.

– Med hensyn til mobilsalg så ser det så absolutt ut til at starten på sommeren 2017 sto i eplets tegn, skriver kommunikasjonssjef Øystein Schmidt i Elkjøp i en epost til digi.no.

Etter at Telia nylig sendte en oversikt over hvilke mobiltelefoner de solgte flest av i juni, ba vi Elkjøp om å sette sammen en liste over hva de har solgt mest av. Erfaringsmessig har det nemlig vist seg å være ganske store forskjeller på hvilke telefoner som selges gjennom mobiloperatørenes egne kanaler og hva som selges i butikk og nett hos de store elektroforhandlerne. Mens det er de dyre toppmodellene som dominerer på operatørenes lister, ser vi ofte et mye større innslag av billigere telefoner i listene fra elektroforhandlerne.

Telefonene på Topp 10-listen fra Telia har en snittpris på ca. 6200 kroner ifølge prissammenligningstjenesten Prisguide.no, mens snittprisen på de ti telefonene fra Elkjøp er på ca. 4800 kroner.

iPhone 7 på topp hos både Elkjøp og Telia

Den mest solgte mobiltelefonen hos både Elkjøp og Telia i juni var Apples iPhone 7. Men deretter er listene forskjellige.

Mens Samsungs flaggskip, Galaxy S8, kaprer andreplassen hos Telia, må du helt ned på 7. plass før du finner S8 på Elkjøps liste. Hos Elkjøp er det nemlig Apple iPhone SE og iPhone 5S som innehar henholdsvis 2. og 3. plass. IPhone ligger totalt på fem av ti plasser på Elkjøps liste, og fire av ti plasser på Telias liste.

Øystein Schmidt, kommunikasjonssjef i Elkjøp. Foto: Elkjøp

– Det som kanskje er mest artig denne gang er imidlertid at retrotelefonen 3310 fra Nokia faktisk kryper seg inn på en 10.-plass og dermed beviser at det ikke bare var selve hypen rundt nostalgibomben som nordmenn var opptatt av. Én ting er i alle fall sikkert: Det er ikke mange mobilmodeller fra 17 år tilbake som er på salgstoppene om dagen, sier Øystein Schmidt i Elkjøp.

Nokia 3310 er en ny og billig «retroutgave» av Nokia-klassikeren som kom i 2000, men oppgradert med fargeskjerm. Telefonen har imidlertid blitt slaktet av mange anmeldere, og fikk blant annet 2/10 av Tek.no, 5/10 av Phone Arena.

Det er også en del andre og forholdsvis rimelige telefoner som utmerker seg på Elkjøps liste. For eksempel er Apple iPhone 5S på 3. plass den billigste iPhone-modellen på markedet akkurat nå, og den er ikke med i det hele tatt på Telia-listen. Samsung Galaxy J3 er også en billigmobil – til rundt 1300 kroner.

Kun en Nokia-mobil på Elkjøp-listen og en Sony-mobil på Telia-listen bryter med Apple/Samsung-hegemoniet.

Her er topp 10-listene for juni:

Telia

1. Apple iPhone 7

2. Samsung Galaxy S8

3. Apple iPhone 7 Plus

4. Samsung Galaxy S8+

5. Apple iPhone SE

6. Apple iPhone 6s

7. Samsung Galaxy S7

8. Samsung Galaxy S7 Edge

9. Samsung Galaxy A3 2017

10. Sony Xperia XZ Premium

Elkjøp

iPhone 7 iPhone SE iPhone 5S Samsung Galaxy A5 Samsung Galaxy S7 iPhone 6S Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy J3 iPhone 7 Plus Nokia 3310

(Kilder: Elkjøp og Telia, salgstall for juni 2017)

