Under et halvt år etter at PCI Express (PCIe) 6.0-spesifikasjonen ble klar, har PCI SIG nå presentert hovedmålene for neste versjon av standarden, PCI Express 7.0. I grunnen er dette på linje med det som har vært målet en periode, å doble dataraten hvert tredje år.

Hvor mye data som kan flyttes med PCI Express, avhenger av dataraten og antallet baner PCI Express-sporet støtter.

Doblet kapasitet

I PCIe 6.0 er dataraten 64 gigatransfers. I PCIe 7.0 dobles dette til 128 gigatransfers. PCI Express-spor kan ha opptil 16 baner, som med den kommende spesifikasjonen vil ha en total, dupleks overføringskapasitet på 512 gigabyte per sekund. Altså dobbelt så mye som det PCI Express 6.0-teknologien kan levere.

Tabell over båndbredden til de ulike PCI Express-versjonene, avhengig av antallet baner sokkelen er utstyrt med. Illustrasjon: PCI-SIG

Det er også flere andre mål som spesifikasjonen skal møte, inkludert at det skal brukes PAM44-signalering (Pulse Amplitude Modulation med fire nivåer). Fra et brukerståsted er det kanskje nyttigere å vite at det også skal jobbes med å forbedre energieffektiviteten. Det loves dessuten at bakoverkompatibiliteten med alle tidligere PCIe-generasjoner skal opprettholdes.

Det blir helt sikkert behov

Noen vil kanskje spørre hva vi skal med enda mer overføringskapasitet. Markedet har jo knapt begynt å ta i bruk PCIe 5.0, som støtter 32 gigatransfers. Noe av svaret er at PCI Express må ligge i forkant av utviklingen til behovet til de komponentene som kobles til bussen, inkludert grafikk- og lagringssystemer, samt nettverkskort. Historien har vist at det ikke tar lang tid før avanserte utgaver av slike produkter er i stand til å utnytte den økte kapasiteten som nye versjoner av PCI Express tilbyr.

Dette vil trolig også gjelde for PCIe 7.0. Den utvikles for å støtte kommende bruksområder som 800 G Ethernet, kunstig intelligens og maskinlæring, nettsky og kvantedatabehandling, samt dataintensive markeder som hyperskala datasentre, tungregning og forsvar/luftfart.

Det er ventet at PCIe 7.0-spesifikasjonen blir klar i 2025.