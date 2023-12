Starter KI-utdanning i Hamar til høsten

– Vi er veldig fornøyd med at vi endelig har startet et studium i kunstig intelligens. Etterspørselen etter kompetanse på feltet har eksplodert det siste året, sier Leif Holst Jensen, som er dekan for audiovisuelle medier og teknologi, til NRK.

Høgskolen i Innlandet (HINN) håper de kan ha studenter både fysisk på Hamar og via nett.

– Vi tror også at vi kommer til å kunne lage kortere kurs av deler av denne utdanningen som også kan tilbys som etterutdanning eller videreutdanning, sier Jensen.

Skolen fikk ønske og oppdrag fra Sparebankstiftelsen Hedmark om å opprette studiet. I 2019 signerte høgskolen og stiftelsen en avtale som gjør at skolen skal være del av Innlandet Science Park.

Stiftelsen har bidratt med til sammen 14 millioner kroner til etablering av studiet.