Startet opp verdens kraftigste, privateide superdatamaskin

HPC4 er navnet på det som skal være verdens kraftigste superdatamaskin som eies av en privat virksomhet. Det italienske olje- og gasskonsernet Eni kunngjorde i går ferdigstillelsen og oppstarten av det digre datasystemet, som er installert i selskapets Green Data Center i Ferrera Erbognone, seks mil sørvest for Milano.

Den nye superdatamaskinen har en teoretisk maksimalytelse på 18,6 petaflops. En petaflops er det samme som en billiard flyttallsoperasjoner per sekund.

Topp ti?

Dette kan være nok til akkurat å komme inn blant de ti kraftigste systemene på den halvårlige Top 500-listen over superdatamaskiner. Listen er riktignok rangert etter målt ytelse, ikke teoretisk. Men det japanske Riken-systemet på tiende plass i novemberutgaven av listen har betydelig lavere teoretisk ytelse enn HPC4, så muligheten for å rykke inn foran denne, er definitivt tilstede.

Alle de ti systemene på toppen av den nyeste listen er eid av statlige myndigheter eller institusjoner.

Eni har en superdatamaskin fra før, HPC3, og skal beholde denne. Men HPC4 er på papiret mer enn fem ganger så kraftig.

Begge systemene er hybride klynger. Det vil si at de er satt sammen av en rekke servere som er forbundet ved hjelp av en slags nettverksteknologi, i dette tilfellet EDR InfiniBand. Dessuten er serverne utstyrt med både CPU-er og GPU-er.

76 800 CPU-kjerner

I alt består systemet av 1600 ProLiant DL380-noder fra HPE. Hver av disse er utstyrt med to 24-kjerners Intel-prosessorer og to Nvidia Tesla P100 GPU-akseleratorer. Systemet er dessuten koblet til et separat lagringssystem med kapasitet på 15 petabyte.

Eni opplyser at konsernet bruker systemene i datasenteret til å støtte den digitale transformasjonen i hele verdikjeden, noe som omfatter alt fra utforsking og utvikling av olje- og gassreservoarer til administrasjon av de store datamengdene som samles inn under driftsfasen til alle de ulike virksomhetene til konsernet.

Det nye systemet skal i hovedsak brukes til kjøring og videreutvikling av Enis samling av tredimensjonale, seismiske bilder, samt til avansert modellering av petroleumsystemer.