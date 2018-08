Staten kjøper inn mobile løsninger for opptil 200 millioner kroner

Techstep gjør torsdag et lite byks på børsen, i skrivende stund er aksjekursen opp nærmere 5 prosent, etter å ha gått til topps i en statlig anbudskonkurranse utlyst av Difi, direktoratet for forvaltning og IKT.

Statens innkjøpssenter har plukket ut tre leverandører som får tildelt såkalte parallelle rammeavtaler.

Disse er i rangert rekkefølge Nordialog Oslo (eid av Techstep), Dustin og Atea.

Anskaffelsen gjelder innkjøp av mobiltelefoner, nettbrett, mobile løsninger, drift og supporttjenester for opptil 200 millioner kroner over to år.

Opsjoner på ytterligere to års forlengelse med fornyelse hvert halvår kommer i tillegg. Avtalene blir først signert etter at karensperioden løper ut 3. september.

Den obligatoriske innkjøpsordningen gjelder for en lang rekke offentlig virksomheter og statsansatte.

– Difi representerer 185 statlige organisasjoner og rundt 150 000 ansatte og stiller høye krav til kvalitet, sikkerhet og kostnadseffektivitet. Vi er svært fornøyd med avtalen og det faktum at vi skal levere høykvalitets mobile løsninger, opplyser Techstep-sjef Jens Haviken i en pressemelding.

Det brukes «fossefall» i fordelingen hvor vinneren får alle mindre kjøp. For større kjøp, virksomheter med særlige behov eller de som ønsker forutsigbarhet i leveransene, for eksempel på grunn av standardisering på MDM-system (mobile device management – flåtestyring, red. anm) eller annet, legges det til rette for minikonkurranser, skriver Difi i sin kunngjøring.