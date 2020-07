Staten kjøper IT-tjenester for sju milliarder

I 2019 brukte staten nesten sju milliarder kroner på innkjøp av IT-tjenester. Statens vegvesen kjøpte IT-utviklingstjenester for 700 millioner.

Det skriver Klassekampen torsdag.

Statens vegvesens kjøp av utviklingstjenester står for nesten en tidel av utgiftene til IT-innkjøp, men også store statlige etater som Skatteetaten, Nav og Politi- og lensmannsetaten har brukt mange hundre millioner. Til sammen er det brukt 4,78 milliarder kroner til innkjøp av IT-utviklingstjenester og 2,18 milliarder til innkjøp av driftstjenester.

Nav brukte mye penger på innkjøp av IT-tjenester til både utvikling og drift. Etatens IT-direktør sier Nav jobber aktivt for å redusere antallet innleide IT-konsulenter. Han mener de høye tallene skyldes både størrelsen på virksomheten og omfanget av IT-tjenestene Nav tilbyr.

– Det som kommer inn på oversikten er vedlikehold av programvare. Det er typisk at en gjør enklere endringer for å sørge for at programvaren holder seg frisk over tid, sier IT-direktør Jonas Slørdahl Skjærpe.

Konstituert administrerende direktør Fredrik Syversen i IKT Norge mener statlige virksomheter i større grad må sikre hva de kjøper inn.

– Det er viktig at man har kompetanse internt til å kjøpe inn. Man kan ikke sette ut ting på anbud uten å ha kompetanse til å ettergå leverandørene, sier han.