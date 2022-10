Beløpet omfatter også vederlag og forsinkelsesrente. I tillegg påløper nesten 37 millioner kroner i sakskostnader.

Statens anke i saken ble forkastet av Borgarting lagmannsrett fredag.

– Vi må få tid til å gå gjennom dommen og kan ikke kommentere den før vi har gjort det, sier avdelingsdirektør Åge Jensen i Statens vegvesen til E24.

Grindgut skulle være en ny felles IKT-løsning for innkreving av bompenger. Til slutt ble løsningen så forsinket at Vegvesenet for sju år siden valgte å si opp kontrakten med IT-konsernet.

Prosjektet hadde en kostnadsramme på en halv milliard kroner. IBMs utviklingskostnader var planlagt å være om lag hundre millioner kroner.

Staten ved advokat Goud Helge Homme Fjellheim mente hovedårsaken til at prosjektet gikk galt, var at IBM undervurderte arbeidsomfanget og kompleksiteten i prosjektet.

IBM mente på sin side at hevingen av kontrakten var urettmessig – og at et økt omfang på prosjektet var den viktigste årsaken til forsinkelsene og problemene i Grindgut.

For tre år siden saksøkte Samferdselsdepartementet IBM for mellom 240 og 325 millioner kroner. Søksmålet førte ikke fram i Oslo tingrett, og staten anket saken videre.

– Umiddelbart kan jeg si at vi er veldig fornøyd med resultatet, naturlig nok, men ikke så mye mer. Nå må vi sette oss inn i premissene, sier advokat Magnus Hellesylt, som har representert IBM.

Saken gikk for lagmannsretten over nesten fire måneder, fra 13. januar til 4. mai i år.