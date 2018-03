Statkraft setter bort IT-drift til indisk gigant

HCLs nordensjef Pankaj Tagra og Johnny Næss Langsrud, CIO og visepresident i Statkraft. Bilde: Pressefoto

Avtalen gjelder drift og vedlikehold av all administrativ IT-infrastruktur og tilhørende tjenester for Statkrafts drøyt 3000 ansatte i 16 ulike land.

I dag rykker de ut med nyheten om at valget falt på indiske HCL Technologies, som overtar drift, brukerstøtte, vedlikehold, utvikling og integrasjon av infrastruktur de neste fem og et halvt årene.

Systemene for operasjonell drift og overvåking av kraftverkene er ikke del av avtalen. Det forblir oppgaver Statkraft selv skal ta seg av.

– Mange forskjellige selskap har vært vurdert. HCL er selskapet som passet best til våre krav både innenfor effektivitet, innovasjon og tilgang på all ny teknologi som utvikles fortløpende. I tillegg ivaretar de sikkerheten vi krever innenfor disse tjenestene veldig godt, sier pressekontakt Knut Fjerdingstad i Statkraft til digi.no.

Han vil ikke belyse de økonomiske rammene eller avtalens verdi.

– Det er klart at for oss er avtalen viktig. Vi har operasjoner i Sør-Amerika, India, Europa og mange steder og over 3000 ansatte globalt. Dette er en avtale som skal dekke alle administrative IT-tjenester, og vi har store forventninger til leveransene, fortsetter Fjerdingstad.

Les hvordan Indiske HCL jobber: – Vi er kommet til Norge for å bli (for abonnenter)

Berørte får tilbud om ny jobb

Et antall ansatte blir berørt av tjenesteutsettingen. Samtlige vil følge ham få tilbud om ny jobb hos HCL.

– Det gjelder 6 ansatte i Norge og 4 i Tyskland, så til sammen blir ti berørt. Dette er IT-personell som jobber med det vi tjenesteutsetter, sier Fjerdingstad til digi.no.

Avtalens verdi er ikke det eneste Statkraft vil holde hemmelig. Heller ikke den berørte infrastrukturen og antall berørte datasentre, applikasjoner og servere vil de ut med når digi.no spør.

– Vi er ikke veldig glade i å fortelle om hvor mange servere vi har. Det er en del av vår beredskap med hensyn til IT-sikkerhet, sier pressekontakten.

Han legger imidlertid til at Statkraft forventer bedre sikkerhet som følge av at oppgavene setter bort til den indiske leverandøren.

– Vi ser på dette som en avtale som vil forbedre IT- og informasjonssikkerheten i selskapet på de funksjonene som vi nå tjenesteutsetter.

– Dyp forståelse for vår fremtidsvisjon

I en pressemelding legger IT-direktør og visepresident Johnny Langsrud i Stakraft til at outsourcingen gjør det mulig å fokusere på kjernevirksomhet, samtidig som IT-infrastrukturprosessene sikres og optimalisereres.

– HCL har vist dyp forståelse for vår forretnings- og fremtidsvisjon. Teamets kvalitet og tekniske kompetanse kombinert med HCLs imponerende prosjekter i regionen var viktige faktorer i valget av leverandør, konstaterer Langsrud.

HCL har tidligere vunnet digre IT-oppdrag for størrelser som DNB og Statoil. Den indiske giganten har drøyt 117 000 ansatte globalt. Norden er et satsingsområde, og her skaffet de seg et fotfeste med overtakelsen av Volvo IT for et par år siden.

Også i Norge har selskapet vokst raskt fra 40 til rundt 200 ansatte fordelt på leveransesentre i Oslo og Stavanger.

Nordensjefen i HCL er indiske Pankaj Tagra, som tok med seg familien og flyttet til Stockholm for ti år siden.

– Kontrakten med Statkraft er en fantastisk anerkjennelse av HCLs neste generasjons IT-tjenester og «global service delivery»-modell, sier han i en uttalelse.