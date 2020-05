Statlig institusjon tappet for 100 millioner kroner i datainnbrudd

Statseide Norund har blitt tappet for 100 millioner kroner via et cyberangrep. Det skriver NRK.

– Det jeg kan si, er at det er sterkt beklagelig at Norfund er utsatt for alvorlig svindel. Det er noe som styret og hele Norfund tar på ytterste alvor, sier Norfund-direktør Tellef Thorleifsson til NRK.

Statskanalen skriver at datakrimavsnittet i Oslo politidistrikt har etterforsket saken, og at de også har bedt Norfund om å holde angrepet skjult.

Pressekonferanse

Norfund investerer midler i utviklingsland for å bidra til økonomisk vekst og arbeidsplasser. Selskapet finansieres av den norske stat.

I 2019 hadde Norfund en investeringskapital på 24,9 milliarder kroner, skriver NRK.

Det statlige investeringsselskapet sier at angrepet var et «avansert datainnbrudd», og at det ble oppdaget da angriperne prøvde seg på nytt.

NRK skriver at en pressekonferanse skal avholdes senere onsdag ettermiddag.

– Det er viktige for oss å være åpne om dette. Ikke minst for å redusere risikoen for at andre blir utsatt for noe lignende, sier Thorleifsson til NRK.