Statsbudsjettet 2020: Regjeringen vil tvinge strømmetjenester til å levere norske filmer og TV-serier

Kulturminister Trine Skei Grande (V) vil innføre krav om en norskandel hos strømmetjenestene Netflix, HBO og Amazon.

– I statsbudsjettet vil vi nå foreslå å innføre et krav til alle som leverer strømmetjenester i Norge at en viss andel av det de leverer skal være norske produkter, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande til NRK.

Det betyr at Kulturdepartementet vil forplikte strømmetjenestene til å investere i serier som «Beforeigners» og «Lilyhammer».

Tidligere fikk staten store inntekter gjennom avgifter på DVD-salget, som igjen ble videresendt til produsentene. Ifølge NRK har over to milliarder kroner forflyttet seg fra DVD-salg over til strømmetjenestene de siste ti årene.

Med kravet om en norskandel har Grande altså droppet en modell med strømmeavgift.

– Jeg har ikke gått inn for en avgift, fordi det ville vært mer inngripende overfor aktørene. De ville ha måttet overføre penger til staten som deretter ville blitt fordelt etter andre kriterier og prioriteringer enn de som betaler avgiften ville ha lagt opp til, sier Grande til Kampanje.

Før endringen kan tre i kraft må kringkastingsloven endres og sendes ut på høring. Det er foreløpig ikke bestemt hvor stor norskandel Kulturdepartementet vil kreve.