Statsbudsjettet: 800 millioner kroner til teknologiløft

Regjeringen vil sette av 800 millioner kroner til et teknologiløft de neste fire årene.

Til sammen vil regjeringen trappe opp satsningen på forskning og høyere utdanning med 1,5 milliarder.

– Vi trenger mer forskning knyttet opp mot samfunnssikkerhet og samhørighet. Vi trenger kunnskap om hva som skaper trygge og velfungerende samfunn og hvordan vi skal møte de store endringsprosessene vi står overfor, sier kunnskapsminister Iselin Nybø i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Tiltak for økt samhørighet og samfunnssikkerhet vil kreve tverrfaglighet i forskning og utdanning, med bidrag fra humaniora og samfunnsvitenskap, juridiske, tekniske og økonomisk-administrative fag, sier Nybø.

Flere studieplasser

Eksempler på satsningsområder er industrielle teknologier, spesielt grunnleggende IKT-forskning og IKT-sikkerhet, og studieplasser innenfor teknologi, teknologi for det grønne skiftet og teknologi for en mer effektiv offentlig sektor.

I tillegg ønsker regjeringen 450 millioner kroner til forskning og utvikling for fornyelse og omstilling i næringslivet.

Blant annet penger til de teknisk-industrielle instituttene, forskerutdanning for det nye næringslivet og forskningsbasert innovasjon.

Og 250 millioner kroner til kvalitet i høyere utdanning. For eksempel styrking av Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning, tiltak for bedre og mer praksis og midler til læringsarealer.

I 2019 foreslår regjeringen å følge opp de tre opptrappingsplanene med totalt 481 millioner kroner.

Videreutdanning

Den første langtidsplanen for forskning og høyere utdanning kom i 2014, og har et tiårsperspektv, samtidig som den revideres hvert fjerde år.

– Den reviderte langtidsplanen viderefører de tre overordnede målene: Å styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne, møte store samfunnsutfordringer og utvikle fremragende fagmiljøer. Dette er grunnmuren vi bygger videre på, sier Nybø.

Et annet punkt på statsbudsjetter er 30 millioner kroner til bransjer som er særlig utsatt for digitalisering og automatisering.

Regjeringen vil legge til rette for at voksne skal finne informasjon om etter- og videreutdanning på utdanning.no, i tillegg til å gi 25 millioner til digital karriereveiledning i 2019.