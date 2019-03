Statsministeren åpnet e-sportshus på Disen

Profflaget og e-sport-organisasjonen N47 åpnet tirsdag Norges første rendyrkede hus for e-sport.

Huset ligger på Disen i Oslo. Statsminister Erna Solberg sto for den offisielle åpningen av e-sportshuset og tok seg en kamp mot Diakon Staae.

– Vi setter stor pris på at statsminister Erna Solberg kom for å åpne e-sportshuset vårt. Det viser at hun er fremme i skoene og tenker nåtid og framtid. Dette er langt større enn hva de fleste nordmenn tror i dag, sier Petter Trobe, som er en av initiativtakerne bak N47 og lokalene som ble innviet i Grefsenkollen tirsdag.