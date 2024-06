Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung hadde mandag et møte med Nick Clegg, president of Global Affairs i Meta, for å diskutere hvordan selskapet vil bruke innhold på deres plattformer til trening av kunstig intelligens.

I en uttalelse fra departementet etter møtet var ferdig mandag, sier Tung, at hun var tydelig overfor Meta-toppen på at hun syns de bør be om samtykke fra brukerne før de bruker innholdet vårt til KI-trening.

– Hvis ikke de gjør det, var jeg like tydelig på at jeg syns de bør gjøre reservasjonsløsningen bedre og enklere tilgjengelig, sier Tung.

Meta eier de sosiale nettverkene Facebook, Instagram og Whatsapp.

Selskapet har tidligere varslet at de fra 26. juni vil begynne å bruke folks bilder og innlegg på de sosiale mediene til å trene sin egen KI-tjeneste, noe som har skapt reaksjoner. Fredag kom det frem at Meta utsetter den omstridte planen i Europa etter en forespørsel fra det irske datatilsynet.

– Høyere forventninger

– Selv om Meta mener at de følger den samme praksisen som andre KI-selskaper, så understreket jeg at Facebook og Instagram er så integrert i dagliglivet til mange av oss at vi faktisk har høyere forventninger til dem enn at de går for en minimumsløsning, uttaler statsråden etter nettmøtet.

Videre sier hun at det ikke er noen tvil om at data er en verdifull ressurs som skal brukes, og at vi trenger KI som trenes på norske og europeiske språk og verdisett, men at det er en forutsetning at data samles inn på en tillitsskapende måte.

Utsatt frist for reservasjon

– Derfor syns jeg det er bra at Meta nå har utsatt fristen for reservasjon, og at de er i dialog med de europeiske datatilsynene på hvordan de løser dette på en best mulig måte og innenfor vårt europeiske regelverk.

Nick Clegg er president Global Affairs and Communications i Fecebook-eier Meta. Han er også tidligere visestatsminister og partileder for Liberaldemokratene i Storbritannia. Han var parlamentsmedlem fra 2005 til 2017.

I tillegg til Clegg deltok også Cecilia Alvarez, Director for Privacy Policy, EMEA og Laura Carstens, Meta Policy Programs Manager – Nordic Policy.