Steam fjerner haugevis med spill etter anklager

Steam-plattformen drives av selskapet Valve. Det har hyppig blitt kritisert for å slippe gjennom dårlige spill eller kopier som er til forveksling like populære spill eller inneholder lignende elementer.

– Vi oppdaget nylig at en håndfull av våre partnere misbrukte noen Steamworks-verktøy, sier en representant for Valve til PC Gamer.

Valve svarte med å sendte epost til alle de berørte partnerne og fjerne spill.

Steamworks er tjenester og verktøy som utviklere kan benytte for å legge ut sine spill på Steam, som ifølge Valve har 90 millioner brukere på verdensbasis.

I mai var hardrockveteranene i Iron Maiden noen av dem som reagerte på et spill på Steam, og bandet saksøkte spillprodusenten 3D Realms, som sto bak skytespillet Ion Maiden. Spillet har for øvrig nå byttet navn , men søksmålet er ikke avgjort ennå.

Bandet krever to millioner dollar i skadeserstatning, ifølge The Guardian. Ifølge sakspapirene kalles Iron Maiden for «et utrolig frekt overtramp» mot Iron Maidens varemerke. Iron Maiden har selv et spill på markedet kalt «Legacy of the Beast», og man hevder at fansen på nett har uttrykt at de har trodd det nye spillet hadde med bandet å gjøre.