Stenging av DDoS-nettsted har ført til flere aksjoner mot brukere

Etter at politiet i tolv land samarbeidet om å ta ned verdens største nettsted for salg av tjenestenektangrep (DDoS) har myndighetene fått tilgang på en stor mengde informasjon om nettsidens 151.000 brukere.

Dette har ført til flere aksjoner mot både kjøpere og selgere av DDoS-angrep i en rekke land.

Flere plattformer stengt

Det var i april i fjor at tolv land i en felles operasjon ved navn Operation Power Off gikk til aksjon mot nettstedet webstressers.org. Nettstedet skal ha stått for over fire millioner angrep for så lite som 120 kroner i måneden.

Flere land har siden knyttet seg til arbeidet med å spore opp DDoS-brukere, et arbeid som er koordinert av Europol og J-CAT (Joint Cybercrime Action Taskforce), som Norge i høst ble en del av.

– I Storbritannia vil mer enn 250 brukere av webstresser.org og andre DDoS-tjenester møte konsekvensene av skaden de har gjort, skriver Europol i en pressemelding.

I desember skal FBI ha beslaglagt femten andre nettsteder for salg av DDoS-angrep, blant dem de relativt kjente Downthem og Quantum Stresser.

Seks siktet i Danmark

Også i Danmark har Operation Power Off gitt resultater.

I forbindelse med etterforskningen skal de ha identifisert tolv til femten interessante IP-adresser i Danmark, og seks personer som har bestilt angrep skal være siktet, skriver danske Version2.

I Romania skal politiet ha gått til aksjon mot administratorene av to mindre DDoS-plattformer, og har beslaglagt digitale bevis, blant annet informasjon om brukerne.

– Størrelsen spiller ingen rolle – alle nivåer av brukere er på politiets radar, uansett om det er en gamer som sparker konkurrenter ut av spillet, eller en profesjonell hacker som utfører DDoS-angrep på kommersielle mål for finansiell vinning, skriver Europol.