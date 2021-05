Stjal strøm: Politiet ventet å finne en hasjfabrikk, men fant noe helt annet

Politifolkene i West Midlands Police sentralt i England fikk seg nylig en overraskelse under en razzia mot en industribygning i Sandwell-området mellom Birmingham og Wolverhampton.

Rekognoseringen i forkant hadde avslørt at mange mennesker kom og gikk på ulike tider av døgnet, det var en masse kabler og ventilasjonskanaler synlige, og en drone hadde fanget opp at det steg betydelig varme opp fra bygningen.

Ikke hasj, men bitcoin

Politiet mente dette var klare tegn på en cannabisfabrikk, men da de trengte seg inn i bygningen fant i de i stedet stor bitcoinfabrikk. Dette skriver BBC News.

Det er i de fleste land ikke forbudt å utvinne kryptovaluta dersom man betaler utgiftene selv, men i dette tilfellet viste det seg at strømmen til anlegget var tjuvkoblet, og at personene bak operasjonen hadde stjålet strøm for tusenvis av pund.

Politisersjant Jennifer Griffin ved Sandwell-politiet sier i en pressemelding at det vurderes om utstyret skal beslaglegges permanent. Per den 27. mai, en drøy uke etter at anlegget ble oppdaget, var det ennå ikke blitt gjort noen arrestasjoner i saken.