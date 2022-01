Stockholm mener det er for problematisk å ta i bruk Microsoft 365 Stockholm har en etter en utredning kommet frem til at det er for problematisk å bruke skytjenesten Microsoft 365 i sin portefølje.

Gamlebyen i Stockholm sett fra Skeppsholmen. – Vi er ikke misfornøyd med Microsofts produkter, vi vil bare være helt sikre på at vi følger lovene, sier kommunens teknologisjef, Stefan Carlson. Foto: Brorsson