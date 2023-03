Den sveitsiske samleren Hanspeter Luzi har eid en av verdens største samlinger av gammelt Apple-utstyr. 30. mars blir hele samlingen auksjonert bort på nett av auksjonsselskapet Julien's Auctions i California.

I samlingen, kalt «The Apples», er det mer enn 500 datamaskiner og andre dingser som Apple lanserte fra 1977 til 2008.

Lisas kranglete floppydisk

Noen varer er sjeldnere og mer ettertraktet enn andre. Apple Lisa I fra 1983 skiller seg for eksempel ut og forventes å gå for mellom 10.000 og 20.000 dollar, det vil si mellom 100.000 og 200.000 kroner.

Lisa I var en av de første personlige datamaskinene som tilbød både en mus og et grafisk brukergrensesnitt – men den var dyr, treg og hadde problemer med floppydiskene, som var en bøyelig diskett for ekstern lagring. Maskinen floppet på markedet, og i dag er det ikke mange igjen.

Macintosh Plus

Bestselgeren Macintosh Plus fra 1986 er ikke like uvanlig og har en mer overkommelig pris. Den forventes å gå for mellom 300 og 500 dollar, 3000 til 5000 kroner, og da er både tastatur og mus inkludert.

Blant andre interessante dingser er digitalkameraet Quicktake 100, som ble lansert i 1994. Med en oppløsning på 640 x 480 piksler ble det et av markedets første kommersielt vellykkede digitalkameraer. Nå forventes det å bli klubbet for 200-300 dollar.

Blant det som antas å være billigst på auksjonen, er en joystick fra 1983 i originalemballasje og et hovedkort til Lisa I. Begge har en prisantydning på 100-200 dollar.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik