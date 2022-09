Stor nedgang i bruk av Snapchat, Instagram og Tiktok blant 9-11-åringer

Fremdeles er det slik at ni av ti i alderen 9–18 år er på en eller annen form for sosiale medier. Men Medietilsynet sin undersøkelse «Barn og medier 2022» viser en klar nedgang i aldersgruppene under tolv år. Av 9-11-åringene er 24 prosent på Snapchat, mot 44 prosent i 2020, 7 prosent er på Instagram, mot 18 prosent i 2020, og 40 prosent er på Tiktok, mot 54 prosent i 2020.

– Vi vet ikke noe sikkert om årsaken til at bruken i de yngste aldersgruppene har gått ned, men det er noe det er interessant å finne ut mer om, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Velsand tror nedgangen kan tyde på at flere foreldre holder igjen på hvor tidlig barna slipper til i sosiale medier.

– Her kan økt oppmerksomhet rundt personvernutfordringene, og at en del av disse tjenestene har innhold som ikke er beregnet på barn, spille inn, sier hun.

Barn og medier-undersøkelsen har vært gjennomført siden 2006 for å gi en samlet oversikt over 9-18-åringers digitale mediebruk, inkludert digital deltakelse, kompetanse og dømmekraft. Rundt 3.200 9-18-åringer fra hele landet har deltatt i år, i tillegg til 2.200 foreldre med barn i alderen 1–17 år. Data er samlet inn og bearbeidet av Kantar Public.

Generelt viser tallene at fra barna er 13 år, bruker tilnærmet alle sosiale medier. YouTube, Snapchat og Tiktok er mest brukt blant 9-18-åringer i 2022.