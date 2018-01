Storbank forbyr alle ansatte å handle med Bitcoin

Den svenske storbanken Nordea forbyr alle 31 000 ansatte å handle kryptovaluta. Det skriver den danske avisen Børsen.

– Kryptovaluta er ikke regulert og underlagt offentlig tilsyn. Årsaken er at handel med kryptovaluta er forbundet med risiko, samt at det også kan være forbundet med kriminalitet, sier kommunikasjonssjef Synne Ekrem i Nordea Norge til E24.

Trer i kraft i februar

Beslutningen er tatt av styret i den svenske storbanken, og vil tre i kraft 28. februar.

Ifølge Ekrem er det allmenn praksis i banknæringen å begrense medarbeideres egenhandel. Det skal sikre at de ikke tar posisjon i spekulative investeringer som kan utsette dem for økonomisk risiko.

– Derfor har Nordea i likhet med alle banker rett til å gi retningslinjer på dette området som gjelder for medarbeiderne, sier kommunikasjonssjefen til E24.

I januar har vi sett en korreksjon i kryptovalutamarkedet. Bitcoin ble onsdag omsatt for under 10 000 dollar for første gang på halvannen måned.

Stor korreksjon

I skrivende stund omsettes kryptovalutaen for rundt 11 000 dollar.

Dermed er et fall på nærmere 50 prosent siden toppnoteringen 18. desember et faktum.

Også verdien av en rekke andre kryptovalutaer har sunket kraftig de siste dagene. Ethereum, ripple og litecoin har den siste uken rast i verdi.

Analytiker Greg McKenna fra selskapet AxiTrader beskriver situasjonen for bitcoin og andre digitale valutaer som en «kryptokalypse».

En av årsakene til kursfallene og -krakkene er trolig signaler om strengere regulering av kryptovalutaene i Sør-Korea og Kina. Sør-Korea er et svært viktig marked for handel med blant annet bitcoin.

Store svingninger

Store svingninger i krypto-markedet er imidlertid vanlig. Bitcoin har flere ganger tidligere falt kraftig, for deretter å stige enda kraftigere.

Mange analytikere har lenge advart om at den eksplosive oppgangen til bitcoin og andre kryptovalutaer i 2017 trolig var en boble.

I 2011 kostet én bitcoin mindre enn én dollar. Noen år senere hadde imidlertid prisen steget til flere hundre dollar. I begynnelsen av 2017 lå bitcoin-kursen rundt 1 000 dollar – før prisen siste halvår føk opp til over 20 000 dollar.

Utviklingen har gjort noen svært rike – men økonomer er bekymret for hva som kan skje hvis krypto-boblen sprekker. Enorme pengesummer er blitt investert i digitale valutaer de siste årene.

Bitcoin-nettverkets enorme strømforbruk er også problematisk. Noen anslag tyder på at såkalt utvinning av bitcoin forbruker mer strøm enn hele Danmark.