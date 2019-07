Store problemer for BankID: 1 av 2 innlogginger feilet

BankID har hatt problemer tirsdag formiddag, hvor omtrent halvparten av innloggingene med BankID på mobil har feilet. Innlogging med kodebrikke skal imidlertid fungere som normalt.

Feilen har ligget hos BankIDs underleverandør Nets, forteller kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes.

Pressesjef Stein-Arne Tjore bekrefter at det har vært noen utfordringer, men at disse ser ut til å være løst. Han forteller at de foreløpig ikke vet noe om hva som var årsaken til problemene.

Også Nordea har hatt problemer med sin nettbank, men det ser ut til å være uavhengig av BankID og Nets sine problemer, siden Nordeas ustabilitet startet allerede mandag ettermiddag.