Store problemer med Windows-baserte virtuelle maskiner i Azure

Mange av Microsofts Azure-kunder opplever nå problemer dersom de forsøker å utføre administrative operasjoner på sine respektive Windows-baserte virtuelle maskiner (VM-er) i Azure-nettskyen.

Dette inkluderer operasjoner som start, create, update og delete. Utrulling av nye VM-er og oppdatering av utvidelser kan dessuten feile.

Marius Sandbu, som er skyevangelist i Sopra Steria, skriver i sin blogg at forsøk på å utføre operasjonene ender i følgende feilmelding.

No version found in the artifact repository that satisfies the requested version ” for VM extension with publisher ‘Microsoft.WindowsAzure.GuestAgent’ and type‘CRPProd’.

Sandbu skriver videre at CRP står for Compute Resource Provider, som i utgangspunktet er ansvarlig for alle VM-operasjoner gjennom en innebygget utvidelse kalt WindowsAzureGuestAgent. Sandbu antyder at Microsoft har gjort noen endringer som fører til en versjonskonflikt.

Azure-problemene berører alle Azure-datasenterne til Microsoft, både i Europa og ellers i verden. Skjermbilde: Digi.no

Ifølge Sandbu er også andre tjenester som er avhengige av CRP, berørt av problemet. Dette inkluderer blant annet Azure Virtual Desktop og Azure Kubernetes Service.

Problemene skal ha oppstått rundt klokken 9 i dag, og gjelder globalt. De var fortsatt ikke løst tre timer senere.

Det er kun Windows-baserte VM-er som er berørt. VM-er som allerede kjører, og som bare skal fortsette å gjøre dette, skal ikke være direkte berørt av problemet.