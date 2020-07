Storebror sliter med å se deg med maske på

En studie som ble lagt fram av det amerikanske instituttet for standarder og teknologi mandag, viser at enkelte ansiktsgjenkjenningssystemer bommer over 50 prosent av gangene når de brukes på et maskert ansikt.

Det har ført til at Apple har gjort endringer på sine iPhoner så de lettere kan låses opp uten ansiktsgjenkjenning. Men det skaper også problemer for myndigheter som vil identifisere enkeltpersoner i folkemengder som for eksempel en protest eller et opprør.

Foreløpig har instituttet bare sett på teknologien som ble brukt før koronapandemien, men nå skal de granske hvordan teknologien kan bli bedre i en æra der så mange bruker maske.

Enkelte selskaper, som de som jobber for amerikanske politimyndigheter, har endret teknologien slik at den ser mer på øyne og øyebryn.

Ifølge den amerikanske rapporten er ansiktsgjenkjenningsteknologien treffsikker med en feilmargin på 0,3 prosent under optimale forhold. Med en ansiktsmaske blir feilmarginen minst 5 prosent, mens den «for noen ellers kompetente algoritmer» stiger til mellom 20 og 50 prosent.