TikTok

Storhamar inngår historisk kjempeavtale med Tiktok: – Gjort grundige vurderinger

Den kinesiske appen Tiktok skal pryde ryggen på de gule draktene og midtsirkelen på isen til Storhamars ishockeylag de kommende sesongene. 

Storhamars Kenneth Gulbrandsen og lagkameratene kunne juble for scoring under den fjerde NM-finalekampen mot Stavanger Oilers tidligere i år. Nå kan de også juble over klubbens nye Tiktok-avtale.
Storhamars Kenneth Gulbrandsen og lagkameratene kunne juble for scoring under den fjerde NM-finalekampen mot Stavanger Oilers tidligere i år. Nå kan de også juble over klubbens nye Tiktok-avtale. Foto: Terje Bendiksby/NTB
NTB
19. aug. 2025 - 13:52

Den overraskende avtalen ble offentliggjort tirsdag.

– Det var en grundig prosess før Tiktok ble ønsket velkommen inn i Norge. Vi har også gjort grundige vurderinger her, sier Storhamars styreleder Njål Berge til Hamar Arbeiderblad.

Avisen skriver at avtalen er på «hovedsponsornivå».

– Dette er den første samarbeidsavtalen med idretten for oss her i Norge. Det er ikke ofte Tiktok går inn på store sponsorsamarbeid. Dette er et signal på at Hamar er viktig for Tiktok, sier selskapets samfunnskontakt Lars Bjelvin.

Han opplyser at selskapet har 50 faste ansatte på Hamar. Store deler av selskapets brukerbase lagres og drives derfra.

USAs president Donald Trump sier at samtalene med Kina om et eventuelt salg av Tiktok i USA kommer til å starte om få dager.
TikTok
