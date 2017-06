Storlansering fra Apple: Ny iOS, nytt MacOS og masse ny maskinvare

Under Apples årlige utviklerkonferanse, WWDC, i går kveld lanserte Apple en rekke nyheter. Mens WWDC tidligere har dreid seg mest om operativsystemer og programvare, lanserte Apple som mange hadde ventet denne gangen også mange nye maskinvareprodukter.

Blant produktene som ble lansert var blant annet nye MacBooker, nye iMac-er, samt en ny iPad Pro. I tillegg ble også iOS 11 annonsert, samt en ny versjon av MacOS – MacOS High Sierra.

Her er de viktigste nyhetene:

iOS 11 med nytt filsystem

En av de største nyhetene var annonseringen av iOS 11 til iPhone og iPad. Ifølge Apple er dette den største oppdateringen noensinne for iPad. Årsaken til det er at det nye operativsystemet gjør multitasking på iPad bedre, blant annet med en ny Dock (feltet med programsnarveier nederst) som kan tilpasses etter behov. Du kan nå ha så mange apper du vil i dette feltet.

Det er også en ny appveksler som gjør det enklere å bytte mellom apper, og du kan dra og slippe tekst og bilder mellom ulike apper.

Den nye Filer-appen gir endelig mulighet til å få oversikt over filer på iPad-en, på tvers av apper. Som på andre operativsystemer kan du nå ha filer med mapper (og mapper i mapper), og du kan søke etter filer i filsystemet. Filer-appen støtter også skylagringstjenester som Google Drive og Dropbox.

iOS 11 har fått nytt kontrollsenter, bedre multitasking og en ny filbehandler. Foto: Apple

iOS 11 har også fått forbedringer i hvordan kontrollsenteret ser ut, forbedringer i kamerafunksjoner, samt forbedringer i taleassistenten Siri. En ny AR-plattform (Augmented Reality - «utvidet virkelighet») og verktøyet ARKit gjør det mulig for utviklere å lage bedre applikasjoner som benytter utvidet virkelighet.

Apple Pay har blitt utvidet med en funksjon som lar deg sende penger til venner. Dette kan du gjøre direkte fra Meldinger-appen, eller du kan bruke taleassistenten Siri til å be om å betale noen med ett av kortene du har lagret i Wallet. Funksjonen vil såvidt vi kan se bli en direkte konkurrent til tjenester som Vipps, forutsatt at Apple Pay lanseres i Norge.

En prelanseringsversjon av iOS 11 er tilgjengelig for utviklere nå, og en offentlig betaversjon kommer senere i juni. iOS 11 rulles ut til alle en gang i høst.

MacOS High Sierra

Ingen WWDC uten MacOS-nyheter. Den nye versjonen av MacOS har blant annet fått forbedringer i filsystemet (Apple File System, APFS), noe som ifølge Apple skal gi bedre ytelse, sikkerhet og stabilitet.

Det er nå støtte for HEVC (H.265) i operativsystemet, noe som gjør det mulig å spille av 4K-video med mindre filstørrelse (men samme kvalitet) som H.264. Nytt er også Metal 2, som er GPU-driverne på Mac. Metal 2 skal ha forbedret API og ytelse, og blant annet støtte for maskinlæring for bruk med talegjenkjenning. Det vil nå også være mulig å koble til eksterne grafikkort via Thunderbolt 3. Antagelig praktisk, ettersom det ikke er mulig å oppgradere det interne grafikkortet i Macene.

Andre ting som er nytt i MacOS High Sierra er blant annet oppdateringer til en del av programmene som følger med operativsystemet, som Bilder, Safari og Mail.

Mac OS High Sierra er tilgjengelig i en førlanseringsversjon for utviklere på developer.apple.com nå, og et offentlig betaprogram vil være tilgjengelig for Mac-brukere sent i juni på beta.apple.com. «Folk flest» får den som en gratis oppdatering i App Store i høst.

iMac Pro til 42 000 kroner

iMac Pro har fire Thunderbolt 3-porter og kan kobles til opptil to 5K-skjermer samtidig med to RAID-lagringsløsninger. Foto: Apple

Apples iMac-serie med alt-i-ett-PC-er ble også fornyet, blant annet med mer minne og raskere prosessorer (Intels 7. generasjon Core «Kaby Lake») og støtte for eksterne grafikkort. Skjermen har også blitt bedre og mer lyssterk.

Den største iMac-nyheten var imidlertid iMac Pro. Denne kommer riktignok ikke før i desember. iMac Pro skal være Apples kraftigste Mac noensinne. Den består av en 27-tommers Retina 5K-skjerm, og vil leveres med Intel Xeon-prosessor med opptil 18 kjerner. Maskinen bruker et Radeon Pro Vega-grafikkort med opptil 16 GB HBM2-minne. Samlet ytelse skal ifølge Apple være opptil 11 teraflops. Det er støtte for SSD-er på opptil 4 TB og inntil 128 GB ECC-minne. Ellers kommer maskinen utstyrt med fire Thunderbolt 3-porter og 10 Gbit/s Ethernet.

Norsk pris er ikke tilgjengelig, men er oppgitt til 4999 dollar i USA – rundt 42 000 kroner. Tilgjengelighet i desember. De vanlige (oppdaterte) iMac-ene er tilgjengelig på nett nå, og fra 7. juni i butikker.

Ny iPad Pro

Nye iPad Pro kommer i en 10,5- og en 12,9 tommer. Foto: Apple

Apple viste frem en oppfølger til sitt iPad Pro-nettbrett, og med iOS 11 med filbehandler og bedre muligheter til multitasking får den flere «PC-lignende» muligheter – noe som antagelig vil gjøre den til en sterkere konkurrent til Microsofts Surface Pro-nettbrett.

Den gamle iPad Prom-modellen kom med en 9,7-tommers skjerm, mens den nye har en skjerm på 10,5 tommer. Det finnes også en 12,9-tommersmodell.

Den nye 10,5-tommeren har nesten 40 prosent smalere ramme enn forgjengeren. Begge modellene kommer med Apples A10X-prosessor.

Skjermen skal ha blitt forbedret og fått en teknologi som Apple kaller ProMotion. Dette innebærer 120 Hz oppdateringsfrekvens – noe som skal gi jevnere bevegelser og raskere respons. ProMotion skal også gjøre Apple Pencil-pennen mer responsiv (20 millisekunder).

De nye iPad Pro-modellene er tilgjengelig for bestilling nå. 10,5-tommeren starter på 6999 kroner, mens 12,9-tommeren starter på 8990 kroner. iOS 11 til iPad kommer imidlertid ikke før til høsten, som nevnt.

Høyttaler med Siri og kraftig prosessor

Apple HomePod. Foto: Apple

I forkant av WWDC gikk det rykter om at Apple ville lansere en konkurrent til Google Home og Amazon Echo – høyttalere med innebygget taleassistent. Ryktene stemte, og Apple viste frem HomePod, en 18 centimeter høy høyttaler som ifølge Apple skal være en smart høyttaler.

Høyttaleren har en innebygget A8-brikke, samme brikke som brukes i iPhone 6 og 6 Plus. Brikken brukes blant annet til lydprosessering, samt funksjoner som automatisk romtilpasning – det vil si at høyttaleren registrerer hvor i rommet den er plassert og automatisk optimaliserer lyden.

Mest spennende er kanskje at taleassistenten Siri er innebygget, slik at du kan styre musikken med talekommandoer, eller bruke den som en assistent til å sende meldinger, sjekke været eller styre ulike funksjoner i hjemmet.

HomePod kommer i desember, men i første omgang bare i Australia, USA og Storbritannia. Prisen i USA blir 349 dollar – rundt 2900 kroner.

Andre nyheter

Apples MacBook-serie fikk en overhaling, og 13- og 15 tommer kan nå leveres med Intels nyeste Kaby Lake-prosessorer. 13-tommeren kan leveres med opptil 3,5 GHz Core i7 med Turbo Boost opptil 4,0 GHz, mens 16-tommeren kan leveres med opptil 3,1 GHz Core i7 med Turbo Boost opptil 4,1 GHz. Maskinene kan nå også leveres med raskere SSD og mer systemminne. Det kom også en ny MacBook Air på 13 tommer med 1,8 GHz prosessor. De nye Mac-ene er tilgjengelig i Norge i Apples nettbutikk nå, og i fysiske butikker fra 7. juni.

Ellers kom det også ny versjon av WatchOS – operativsystemet som brukes på Apple Watch. Blant nyhetene her er at du skal få mer nyttig og personlig tilpasset informasjon på urskiven. Når du løfter opp armen skal klokken nå oppdatere informasjonen på skjermen avhengig av klokkeslett, daglige rutiner og data fra ulike apper.