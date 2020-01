Storlansering fra Lenovo: En av PC-ene har e-ink-skjerm på utsiden

LAS VEGAS (digi.no): CES i Las Vegas er stedet å være for å få med seg store og små produktlanseringer. Vi har snakket med nordisk sjef for PCer i Lenovo, Morten Karslrud om hva de har tenkt å presentere under messen. Og det er ikke lite skal vi tro han. Lenovo har sendt oss pressemeldingene, men produktene får vi ikke se før CES åpner tirsdag kl 10.

Han mener brettbare skjermer og 5G nå er to store drivere, ikke bare på mobilsiden, men også på PC-siden. Derfor kommer Lenovo med nye produkter i begge kategorier, i tillegg til mange andre designkrumspring.

Kommer med 5G

Ifølge Karlsrud vil Lenovo være først ute med 5G innebygget i den nye Yoga 5G-modellen. Det vil kanskje Dell være uenig i, for de hevder også å være først.

Uansett, 5G er på vei inn i PC-er på en måte som sannsynligvis overgår 4G.

Med ARM-prosessor

Lenovos PC skiller seg ut i en lang linje av modeller basert på Intel-prosessorer. I stedet er den verdens første PC som er drevet av Qualcomms Snapdragon 8cx 5G-plattform. Det er mildt sagt ikke gode nyheter for Intel. Vi ser stadig flere PC-er med ARM-prosessorer etter at Microsoft nok en gang tilpasset operativsystemet til plattformen. Denne gangen er det nok mer trøkk bak satsingen.

Lenovo Yoga 5G. Foto: Lenovo

– Det at vi bruker denne prosessoren gjør at maskinen kan gå 24 timer på en opplading med vanlige oppgaver. Mange vil nok også sette pris på at den er vifteløs fordi prosessoren avgir så lite varme, sier han.

Skjermen på 14 tommer, som har en lysstyrke på 400 nits, er berøringsfølsom både med fingre og pennen som følger med for de som vil ta notater og lage skisser. Maskinen veier 1,3 kilo og vil koste rundt 15.000 kroner når den kommer til sommeren

OLED

Thinkpad X1 Fold er en annen nyskapning som henger seg på bølgen av dingser, mest mobiler, som kommer med bøyelige OLED-skjermer. Dette er i utgangspunktet et slags nettbrett på rundt en kilo. Heldigvis for Intel har den den en Ice Lake-prosessor.

I motsetning til vanlige nettbrett kan denne foldes inn slik at den ene siden blir et tastatur og den andre selve skjermen. Dermed halveres skjermstørrelsen, men ifølge Karlsrud skal den være god å skrive på selv om tastaturet da bli smalt.

Lenovo Thinkpad Fold har skjerm som kan brettes sammen. Foto: Lenovo

– Jeg tror Thinkpad X1 Fold kommer til å tilby et helt nytt nivå av brukervennlighet. En 13,3-tommers skjerm som kan bøyes på denne måten kan også brettes sammen og være veldig lett å ha med seg. Spesielt siden den veier under en kilo. Dette er et konsept vi nylig lanserte på en Motorola-telefon, men her brukte vi den bøyelige skjermen til å lage en liten klapptelefon med stor skjerm i stedet for å gå for et nettbrett som andre gjør. Det er noe liknende vi nå gjør med Thinkpad X1 Fold, sier Karlsrud.

Med to skjermer

Lenovo Thinkbook Plus har e-ink-skjerm på utsiden, og en vanlig skjerm på innsiden. Foto: Lenovo

Lenovo er ikke nykommere med maskiner med e-ink-skjermer. Det vil si de som kalles elektronisk papir som brukes i lesebrett og som kjennetegnes av lang batterilevetid og mangel på farger.

Thinkbook Plus er en ny PC med vanlig fargeskjerm der den skal være, men med en 10,8-tommers e-ink-skjerm på utsiden. Maskinen kommer med en penn som gjør at du kan bruke frontskjermen som notatblokk. Det kan være en god ide for noen, men det gjør også notatblokka veldig tung.

– Vi tror en slik notatskjerm, som også kan brukes til å lese notater og e-bøker, er et godt supplement til funksjonene i en vanlig PC, sier Karlsrud.

Thinkbook Plus vil koste fra 12 000 kroner når den kommer på markedet i mars.

Dobbel Chromebook

Lenovo Ideapad Duet. Foto: Lenovo

Som om dette ikke var nok PC-innovasjon, lanserer Lenovo også en ny Chromebook. En de har kalt Ideapad Duet Chromebook.

Dette er en mellomting mellom en PC og et nettbrett. Tastaturet kan tas av og da blir den til et nettbrett med en skjerm på 10,1 tommer. På baksiden er det en skjermstøtte som holder skjermen oppe enten man bruker tastaturet eller ikke. Dyr er den heller ikke og vil koste rundt 3000 kroner når den kommer i mai.

