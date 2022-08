Stortingets nettsted, stortinget.no, ble natt til tirsdag utsatt for et distribuert tjenestenektangrep (DDoS-angrep). Dette opplyser Rebekka Gundhus, avdelingssjef for IT-avdelingen i Stortingets administrasjon, til VG.

Slik angrep handler kun om å overbelaste systemene og kan kjøpes som en tjeneste. Det dreier seg ikke om hacking og gjør vanligvis ingen skade utover at tjenestene som er mål for angrepet, gjøres mer eller mindre utilgjengelige. Andre tjenester på samme servere eller som driftes i samme infrastruktur kan i noen tilfeller bli et utilsiktet offer for angrepene.

Det er mulig å kjøpe tjenester som beskytter mot selv de aller kraftigste DDoS-angrepene.

Stortinget opplevde ifølge VG også andre driftsforstyrrelser i en halvannet times tid på dagtid tirsdag. Disse skal ha vært forårsaket av den driftsfeil som trolig ikke var relatert til angrepet.