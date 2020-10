Strategisk grep fra Apple med liten høyttaler

Kuletak: På toppen av den lille kulehøyttaleren er det en lysende berøringsfølsom flate som kan styre funksjoner.

I alt oppstyret rundt lansering av iPhone 12 ble det ikke så mye oppmerksomhet rundt den første dingsen Apple-sjef Tim Cook lanserte: Et nytt medlem i det som ser ut til å bli en familie av smarthøyttalere, nemlig Homepod Mini.

Dette er en miniutgave av den større og dyrere Homepod. Et Appleprodukt vi ennå ikke har fått gleden av å stifte bekjentskap med i Norge, selv om sikkert mange har skaffet seg slike smarthøyttalere uansett. Om, og eventuelt når, Homepod og Homepod Mini skal gjøre nordmenn ut av seg, er det ingen opplysninger om.

Mini har arvet overflaten til storebror, som både ser pen ut og som slipper gjennom lyden. Forhåpentligvis høres den bra ut – om de låter som Apple sier, da. Konstruksjonen består av en stor driver som retter lyden nedover og to passive drivere som peker til hver side. Det betyr at Mini-en ikke er direktiv og skal kaste lyden rundt i alle retninger. På toppen har den en liten sfære med funklende «tak» som lyser opp når Siri får et spørsmål. Her regulerer du også volumet og kan hoppe mellom melodier eller sette musikken på pause.

Elektronikk

Mini har en S5-prosessor som skal holde alle elementene og selve musikken under kontroll. Den har fire mikrofoner hvor tre lytter etter dine kommandoer til Siri. Den fjerde lytter innover på musikken som avspilles, slik at den ikke misforstår hva som er musikk og hva som er kommandoer.

De har siktet seg inn mot Sonos og her er det full multirom-mulighet. Til og med med intelligens som parer to enheter automatisk i et stereopar når de er i samme rom. Når folk i huset ber om musikk, vil Siri gjenkjenne stemmer og spille av musikktypen vedkommende liker. En annen nyhet er at høyttalerne rundt i huset kan brukes som interkom. Det kan være praktisk når alle skal kalles sammen til middag. Dette virker også i biler med Carplay hvor man kan opprette en dialog mellom bilen og høyttalerne. Og til Iphoner, Ipader og til og med til Apple Watch og Airpod. Slik funksjonalitet kan bli vanskelig å forvare seg mot når man ikke er så integrert som Apple. Her har Google en utfordring som de må løse, sammen med alle produsentene som benytter deres operativsystemer og Google Assistant.

Utfordrende for mange

Det var Amazon som først kom med såkalte smarte høyttalere. Mang en nordmann gikk til innkjøp av de små Echo-høyttalerne fra utlandet før de ble tilgjengelige her. Nå finnes det mange modeller og Amazon har kommet til det de kaller tredje generasjon. Økosystemet rundt Amazon Alexa er svært godt utviklet og høyttalerne kan styre veldig mye på kommando. Men pussig nok har ikke Amazon kommet med støtte for norsk språk ennå.

1+2: Homepod Mini har en stor aktiv høyttaler rettet nedover og to passive drivere som kaster lyden til alle kanter.

Det har Google for lengst gjort og fått en mye mer dominerende stilling i Norge. Både gjennom språkegenskaper og gjennom satsing på smarte høyttalere. Som Amazon er de også ivrige etter å la tredjeparter integrere mot Google Assistant. For eksempel kan Sonos-høyttalere nå tiltales på norsk selv om Google begynner å yppe seg på lydsiden. Google har også en fordel ved at telefoner med Android, som tross alt utgjør over 80 prosent av alle som selges i verden, har deres smartsystem.

Hva gjør Apple?

Apples store Homepod er kostbar. Det er en utfordring Mini skal bli med å løse, for dette handler nok om mye mer enn bare lyd. Det handler om at Apple vil bli en mer dominerende aktør i stuene til folk. Dette er et marked Apple ikke vil miste til erkekonkurrenten. Med Homepod Mini og de nye funksjonene som kommer, slik som interkom, har Apple for alvor kastet seg inn i det store slaget om det smarte hjemmet. Her har de tenkt å utnytte integrasjonen mellom alt de lager til det ytterste og selge masse høyttalere på kjøpet. For er det en fordel Apple har hatt lenge, er det stålkontroll på integrasjon mellom sine egne enheter. Det å bygge både maskinvare og programvare selv er en fordel Steve Jobs skjønte veldig tidlig. Det han forsto lever i beste velgående i Cupertino.

Et større spill

Når Apple nå etter alle solemerker sikter mot smarthuset utløser det også nye muligheter for dem. Har du Ipone og Carplay ønsker du selvfølgelig å utnytte integrasjons- og styringsmulighetene i huset. Det betyr at kunden heller vil betale litt mer og kjøpe høyttalere med alle mulighetene integrert og sette dem rundt i huset. Det er det ikke mange som har klart til nå, med unntak av Sonos med sine multirom-høyttalere.

Men mange har prøvd. Kombinasjonen av appen og svært gode høyttalere har gitt selskapet en helt dominerende stilling i markedet. Apple, i motsetning til alle som kommer fra lydsiden, er nok godt rustet til å skaffe seg en bit av dette markedet. Spesielt hos Apple-brukere. Det mangler kanskje en modell som ligger mellom Homepod og Homepod Mini, men det kommer nok. Programvaremessig burde Apple ligge godt an: Selv om Sonos er uovertruffen så langt på å gjøre det enkelt å sette opp et multiromsystem, tviler vi ikke på at Apple klarer å gjøre dette enda enklere. Automatisk oppkobling i stereopar er et eksempel på det. Og det er en god anledning til å bre ut Apple Music.

Spørsmålet er om Apple etter hvert bare vil ha sin musikktjeneste i systemet, eller om de åpner for alle, slik Sonos gjør. Vi tror multiromhøyttalere bare er ett slag i den store krigen om smarthuset. Den som får en god posisjon her, åpner også for et vell av nye produkter og allianser. Apple har for alvor meldt seg på som en utfordrer til Google og Amazon. Krigen kommer nok til Norge også, når Apple får opp produksjonsmaskineriet. De har en svær brukerbase her i landet og de snakker norsk.