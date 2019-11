Strøm av gamle tekstmeldinger skapte forvirring i USA

Mange amerikanere våknet torsdag morgen til nærmest uforståelige tekstmeldinger fra familie og venner som ankom flere måneder etter at de egentlig skulle.

Det er ikke kjent hva som har ført til forsinkelsen.

Synet av innboksen torsdag morgen fikk mange amerikanere til å stusse. For eksempel våknet 28 år gamle Stephanie Bovee opp til en tekstmelding fra søsteren der det kun sto «OMG» (oh my god).

– Det er morsomt nå, men ute av kontekst var det ikke så morsomt, forteller Bovee, som øyeblikkelig tenkte noe var galt og ringte rundt til familiemedlemmer for å finne ut hva som hadde skjedd.

Gamle meldinger fra Bovee selv nådde også endelig fram – blant annet til søsteren, som våknet opp til en melding med ønske om en fin valentinsdag. Tekstmeldingen skulle med andre ord ha kommet fram 14. februar.

Meldinger i sosiale medier tyder på at det var mange amerikanere som opplevde fenomenet.

En talsperson for mobiloperatøren Sprint ga en systemoppdatering skylden, mens T-Mobile skyldte på et problem hos en tredjepart.