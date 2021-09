– Studenter vet ikke lenger hva filer og mapper er for noe

Kunnskap om filbehandling ser ut til å ha forsvunnet i en generasjonskløft. Unge voksne bruker datamaskiner på en annen måte enn sine foreldre.

Studenter i høyere utdanning på ingeniørfag og fysikk må rett og slett få opplæring i hva filer og mapper er for noe. Det er et ukjent konsept for dem, konstaterer The Verge.

En rekke forelesere og professorer ved amerikanske universiteter bekrefter overfor nettstedet at de har observert fenomenet i fire år eller omtrent fra høsten 2017.

Før og etter Iphone

Da snakker de om generasjon Z, som typisk gikk på barneskolen da Iphone ble lansert i 2007. Fremveksten av nettopp mobile operativsystemer og enheter med begrenset filbehandling kan være en mulig forklaring.

Folk som er født i forrige århundre er kanskje mer tilbørlig til å vite hvordan man lagrer og organiserer filer i mapper og undermapper.

– Jeg har en tendens til å tenke at et element bor i en bestemt mappe. Den befinner seg ett sted og jeg må gå til denne mappa for å finne det. De (elevene) ser på det som én bøtte, og at alt befinner seg i den bøtta, sier astrofysiker og fysikklærer Catherine Garland til teknologinettstedet.

