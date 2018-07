Studie: Tenåringer som bruker mobilen mye, får lettere ADHD

De fleste tenåringer er på nett hver eneste dag, og en fjerdedel har svart at de bruker internett «hele tiden». Det er ikke uten konsekvenser. Norske forskere har allerede kommet frem til at skjermbruk ødelegger nattesøvn for tenåringer, som igjen får skylda for dårligere oppmøte på skolen.

Nå kommer det enda flere dårlige nyheter for skjermglade ungdommer:

Tenåringer som hyppig utfører ulike aktiviteter på mobilen og PC-en, står i betydelig større fare for å utvikle symptomer på ADHD enn de som ikke gjør det.

Slik testet de

Amerikanske forskere fulgte 2 587 tenåringer uten ADHD i to år. Underveis kartla de deltakernes mobilvaner ved å spørre hvor mange ulike aktiviteter – som å sjekke sosiale medier eller spille – de utførte, og hvor ofte de utførte disse.

På slutten av studiet viste det seg at 4,6 prosent av de som brukte mobilen lite, hadde utviklet symptomer på ADHD.

For elevene som brukte den oftest og til flest ulike aktiviteter, var andelen på 10,5 prosent. Forskerne kaller funnet statistisk signifikant.

Samtidig presiserer de at mer forskning må til for å avgjøre om det er skjermbruken som leder til ADHD, eller om folk som allerede står i fare for å utvikle ADHD av ulike årsaker bruker mobilen oftere.

Symptomer på ADHD

For å slå fast at en tenåring hadde utviklet symptomer på ADHD, benyttet forskerne seg av en kjent test, som også brukes her i Norge.

Under testen skal du svare på 18 spørsmål. Den endelige poengsummen forteller deg hvor sannsynlig det er at du lider av tilstanden.

Her er noen eksempler på spørsmål: