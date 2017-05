Svensk IT-fusjon kan gi Advania større pondus også i Norge

– Oppkjøpet vil styrke Advania som systemintegrator og leverandør av infrastruktur i alle markedene vi opererer, sier Espen Hartz i Advania Norge.

Det svensk-islandske IT-konsernet Advania varsler fredag at de vil kjøpe opp sin svenske konkurrent Caperio for 158 millioner SEK.

De største eierne som representerer 43 prosent har akseptert, og styret anbefaler de øvrige aksjonærene om å godta budet. En endelig overtakelse vil kreve 90 prosent aksept eller mer.

Advania har også en norsk avdeling som teller drøyt 80 medarbeidere. Konsernet hevder de er Nordens 9. største IT-selskap med totalt 1 000 ansatte.

Det er en systemintegrator og breddeleverandør, blant annet med drift av infrastruktur fra fire (snart fem) datasentre de eier på Island, samt seks anlegg de leier på svensk jord. De tilbyr også konsulenttjenester og er forhandler av maskinvare.

– For konsernet er dette et vesentlig oppkjøp. Det betyr at vi blir større enn noen gang. Det får betydning først og fremst i det svenske markedet, men vi håper å kunne dra nytte av det videre både på Island, i Danmark og i Norge også, sier administrerende direktør Espen Hartz i Advania Norge til digi.no.

Ypper seg mot Atea

Konsolideringen er et tydelig steg for at selskapet kan øke sin nordiske styrke. Etter en fusjon vil Advania være en av de større utfordrerne til Ateas nordiske herredømme, skriver Computer Sweden.

– Vi får større volum, men i hovedsak ligger vi et godt stykke unna volumet til Atea. Advania og Caperio er to selskaper som både minner om hverandre og komplementerer hverandre, sier Advanias toppsjef Mikael Noaksson til den svenske avisen.

Mikael Noaksson. Foto: Peter Frantzell

Advania har ifølge Espen Hartz en årsomsetning i størrelsesorden 2 milliarder svenske kroner før oppkjøpet. Caperio omsatte i fjor for 956 millioner SEK.

Atea er betydelig større både i inntekter, antall ansatte og markedsposisjon. Atea har på konsernnivå vel 6 800 ansatte og en årsomsetning på 31,2 milliarder kroner.

Dersom oppkjøpet går igjennom ser norgessjef Hartz i Advania for seg at synergier og at et større konsern kan gi fordeler for dem også i det norske markedet.

– Størrelsen på Advania begynner å bli så store at vi får krefter til å ta på oss ganske store kunder også i Norge, sier Hartz.