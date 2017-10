Sveriges regjering får kritikk for manglende IT-sikkerhet

De to selskapene det er snakk om er Eltel og Cygate, to underleverandører for Telia som siden 2012 har levert IT- og bredbåndstjenester til svenske myndigheter.

Eltel har vært omstridt siden den forrige direktøren ble politianmeldt for svindel og brudd på bokføringsloven, mens andre ledere i selskapet har vært under etterforskning av svensk økokrim for innsidehandel.

Sikkerhetsavtale

– Dette er et eksempel på selskaper som ikke burde få tilgang til hemmelig informasjon som omhandler rikets sikkerhet. Verken med eller uten sikkerhetsavtale, sier jussprofessor Daniel Stattin ved Uppsala universitet, til SVT.

Ifølge svensk lov må alle leverandører og underleverandører som kommer i kontakt med hemmeligstemplet informasjon, eller deltar i virksomhet som har betydning for rikets sikkerhet, først tegne en sikkerhetsavtale.

Dette er ifølge SVT ikke gjort. Isteden er det kun laget avtale med Telia.

– Ikke et problem

– Dette er verre enn skandalen rundt Transportstyrelsen. Dette er en pågående situasjon med sikkerhetshull som dessuten dreier seg om den øverste ledelsen i landet, sier Stattin.

Regjeringens sikkerhetssjef Ari Stenman slår imidlertid fra seg kritikken, og sier det ikke finnes noen problemer rundt dette i det hele tatt.

– Personal har befunnet seg i våre lokaler og utført arbeid. Men på grunn av ulike beskyttelsestiltak som vi har vedtatt har de ikke fått noen informasjon som berører rikets sikkerhet, sier han.