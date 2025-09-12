Svindelen endrer form – nedgang i telefonsvindel

– Selv om det er mindre svindelforsøk over telefon, betyr det ikke at svindelen i samfunnet har blitt mindre. Når én dør lukkes, finner svindlerne alltid en ny vei inn, sier anti-svindelekspert Johannes Vallesverd i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i en pressemelding.

Nkom står bak undersøkelsen fra Respons Analyse som viser endringene i svindelforsøkene i Norge det siste året. Et landsrepresentativt utvalg, 1165 voksne, svarte i juni på om de har blitt forsøkt svindlet i det siste året og hvordan.

Totalt sett sier like mange som før, 9 av 10, at de har opplevd svindelforsøk det siste året. 4 av 10 hadde blitt forsøkt svindlet over telefon. 5 av 10 hadde opplevd svindelforsøk via SMS. Det er nedgang fra samme undersøkelse i fjor, da henholdsvis sa 6 av 10 og 7 av 10 svarte at de hadde opplevd svindelforsøk på telefon og sms.

Se opp i sosiale medier

Vallesverd sier Nkom ser tydelige tegn på at mye av svindelen flytter seg fra tradisjonell telefonsvindel til svindel i sosiale medier.

Han leder også den nasjonale ekspertgruppen mot digital svindel og ber alle stoppe opp, tenke og sjekke om man ser eller får henvendelser som virker merkelige eller mistenkelige – uansett hvor de måtte dukke opp.

For mange blir svindlet, og summene har økt. I en analyse av anmeldte bedragerier anslår Økokrim at svindlere satt igjen med et utbytte på 2,13 milliarder kroner i 2024, mot 864 millioner kroner i 2020.

Mobilselskapenes innsats

Når tradisjonell telefonsvindel og sms-svindel ser ut til å gå ned, mener Nkom det tyder på at samarbeid mellom myndighetene og mobilselskapene har hatt en effekt.

Samarbeidet medførte at norske mobilselskaper fikk på plass et digitalt skjold i november 2024. Dette gjør det vanskeligere for kriminelle å «spoofe», eller tjuvlåne, norske numre. Ifølge Nkom er over 76 millioner svindelforsøk med norske nummer blokkert de siste ni månedene.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) sier regjeringen fortsatt vil prioritere arbeidet mot digital svindel høyt.

– Vi skal være trygge når vi bruker mobilen vår. Svindel over telefon eller SMS finansierer kriminelle nettverk, rammer enkeltmennesker og svekker tilliten til teknologi og tilliten vi har til hverandre, sier Tung.