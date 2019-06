Administrerende direktør Torbjørg Vanvik i Helseplattformen sammen med administrerende direktør Hans-Henrik Merckoll i IBM Norge. – Vi gleder oss veldig til å sette i gang. Personopplysninger knyttet til helse er blant de mest sensitive data som finnes. Jeg er stolt over at IBM er valgt som leverandør av sikkerhetsløsningen for identitets- og tilgangsstyring for Helseplattformen, sa Mercoll ved kontraktssignering.