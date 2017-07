Sindre syntes Javascript var grusomt å bruke - laget nytt språk som er 20 ganger raskere enn React

– Imba er slik jeg tror React ville vært dersom det ikke hadde Javascript i bagasjen, sier Sindre Aarsæther.

For syv år siden satt han og reiv seg i håret da han skulle over fra serverside til klientside-programmering. Han var vant med Ruby on Rails, men skulle nå over til over det han kaller kronglete og «mindre pent» Javascript.

– Jeg syntes det var et grusomt språk og ble helt demotivert. Javascript føltes veldig uelegant i forhold til Ruby. Det var vanskelig å raskt kunne se på koden og forstå hva den gjør, forklarer han, og legger til:

– Men alle har selvfølgelig ulike meninger om disse tingene. Jeg forventer ikke at alle skal være enige med meg.

Prøvde først å lage transpilator

Først forsøkte han å skrive en transpilator som kunne fått Ruby til å kjøre i nettleseren. Men han oppdaget raskt at han kunne få til noe som passet han enda bedre.