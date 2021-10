Systemet har fått stor overhaling: Her går Tim Berglund gjennom alle nyhetene

Ifølge prosjektleder Konstantine Karantasis er dette den største oppdateringen på lenge. Blant annet er APIer fra forrige versjon oppdatert, og køsystemet byr på flere andre nyheter, skriver Version2.

Se teknologievangelist Tim Berglund i Confluent snakke om alle de nye oppdateringene nederst i saken.

Køsystem

Kafka gjør det enklere for store IT-systemer å snakke med hverandre. I stedet for at delsystemene sender meldinger løst ut i luften, fungerer Kafka som et samlebånd som fanger opp og sender instruksjoner fra de forskjellige programkomponentene til morsystemet.

Det skjer ved hjelp av topics som morsystemet abonnerer på.

Nav, Ruter og Finn er blant kjente, norske navn som benytter Kafka i produksjonssystemene sine.

Den nye Ruter-appen er bygd i Node og lar køsystemet håndtere informasjonsflyten, og da Nav overhalte frontend-løsningene sine i fjor, bygde de den nye løsningen i Javascript og React, mens de lot Kafka ta seg av alle hendelser og datastrømmer fra programkomponentene.

Apache-systemet kan håndtere millioner av forespørsler, og sende og motta hundrevis av terrabyte med data i sekundet. Køsystemet ble utviklet av Linkedin i 2011, og var et husprosjekt der, før det samme år fikk god medfart i åpen kildekode-miljøene verden over.

Raft tar over for Zookeeper

Kafka er er bygd i Scala og Java.

Det er i stor grad programkomponenten Raft som er den største nyheten i denne versjonen.

Version2 beskriver det som en konsensusmekanisme.

Raft vil på sikt avløse nøkkelverdi-databasen, Apache Zookeeper, som brukes til konfigurasjon, synkronisering og navnetjeneste, når komponenten er helt ferdig. Ifølge prosjektleder Konstantine Karantasis er Raft enda ikke helt modent for produksjon, men det er på vei.

Kafka annonserer også at de er i gang med å gå bort fra Java 8 og Scala 2.12. Fra versjon fire vil ikke teknologiene lenger støttes av køsystemet.

Se Tim Berglund snakke mer om oppdateringene i denne videoen: