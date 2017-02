Tar allerede i bruk kommende standard for nettskybaserte, digitale signaturer

I juni fjor skrev digi.no om et nytt konsortium, Cloud Signature Consortium, som var i ferd med å utvikle en åpen standard for nettskybaserte, digitale signaturer. Norske Unibridge er blant deltakerne.

Standarden er fortsatt ikke ferdig, men det har allerede kommet produkter som skal ha støtte for den. Dette er nye versjoner av Document Cloud-produktet til Adobe og mobilappen Adobe Sign.

Fragmentert

Det finnes også nettskybaserte løsninger for digitale signaturer fra før, men markedet er fragmentert på grunn av manglende standardisering.

– Åpne standarder driver hele bransjer fremover, og gjør det mulig for fragmenterte løsninger å fungere sammen. Vi er stolte av å ha medvirket til bransjens utvikling av en ny åpen standard for digitale signaturer i skyen, og av å tilby en avansert og sikker løsning, sier Klara Lundquist, nordisk markedssjef for Document Cloud i Adobe, i en pressemelding.

Med de nye produktene til Adobe, kan digitale signaturer brukes i alle nettlesere og mobile enheter.

Sign-appen skal nå også kunne integreres med Microsoft SharePoint, noe skal kunne bidra til automatisering av signeringsprosesser.

