Taxitjeneste får gigantbot etter datainnbrudd 

Taxitjenesten Uber har gått med på å betale 148 millioner dollar i bot i USA etter å ha dekket over et massivt datainnbrudd i 2016.

Selskapet har også gått med på å bedre datasikkerheten etter at selskapet i over et år lot være å informere sjåfører om at hackere hadde stjålet personopplysningene deres.

Brukte over ett år

Enigheten mellom Uber og påtalemyndigheten ble kunngjort av statsadvokat Lisa Madigan i delstaten Illinois onsdag.

– Uber så fullstendig bort ifra loven da de ventet i mer enn et år med å informere folk om et alvorlig datainnbrudd, sier hun.

– Det er bra de nå tar passende grep. Men selskapets umiddelbare respons var uakseptabel. Selskaper kan ikke gjemme seg når de bryter loven, sier Madigan.

Uber oppdaget i november 2016 at hackere hadde hatt tilgang på førerkortinformasjonen til om lag 600.000 Uber-sjåfører i USA.

Løsepenger

Selskapet informerte om innbruddet først i november 2017, da de sa de hadde betalt 100.000 dollar i løsepenger for å få den stjålne informasjonen destruert.

Ubers advokat Tony West sier Uber-sjefenes beslutning om å gå med på å betale bot var «det rette å gjøre».

– Dette er i tråd med prinsippene selskapet drives etter i dag: gjennomsiktighet, integritet og ansvarlighet, sier han.

I forbindelse med datainnbruddet ble også navn, epostadresser og telefonnumre til 57 millioner Uber-brukere rundt om i verden stjålet.