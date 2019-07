På bare to år er Microsofts Teams nå blitt mye større enn Slack

Etter bare to år i markedet har Microsofts samhandlingverktøy Teams allerede blitt større enn konkurrenten Slack. På trappene venter også mye ny funksjonalitet. Det skriver Ars Technica.

Teams har ifølge Microsoft 13 millioner daglige brukere, og 19 millioner ukentlige brukere, mens Slack «bare» har rett over ti millioner daglige brukere.

Slack kom i 2013

Slack ble lansert i august 2013 og kommer som både gratis- og betalingsversjon.

Selskapets IRC-versjon er et av de mest kjente og mest brukte digitale samarbeidsverktøyene.

I Slack kan du opprette lukkede kanaler, sende direktemeldinger, dele filer og bygge roboter som tar seg av enkle automatiserbare arbeidsoppgaver.

Microsofts storsatsning innenfor samarbeidsverktøy, Teams, er tett integrert med både Office 365, OneDrive og Skype.

«Irriterende» funksjonalitet

I tillegg til denne integreringen er også Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneNote, Planner, Power BI og Delve bygget inn i Teams. I tillegg kan brukerne benytte Microsoft Graph til å automatisk hente frem relevant informasjon som de kan dele med hverandre.

Ved lansering sa Microsoft at det var lagt stor vekt på sikkerheten i Teams.

Selskapet skyter av at de krypter data under både lagring og overføring, i tillegg er tjenesten i samsvar med blant annet EU Model Clauses, ISO 27001, SOC 2, HIPAA og flere standarder.

For ytterligere å vekke interessen rundt Teams lanser Microsoft en rekke nye funksjoner i den nærmeste tiden i Teams, skriver Ars Technica.

Det skal blant annet bli mulig å markere viktige interne nyheter i chatterommene. Ny «irriterende» funksjonalitet skal også sørge for at du får svar av kolleger som tilsynelatende har gått under jorden.

Den nye funksjonaliteten skal gjøre det mulig å «pinge» en lite snakkesalige kollega annethvert minutt til vedkommende finner bryderiet verdt å svare på, skriver den amerikanske teknologiavisen.