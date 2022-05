Blant de mange kommende produktnyhetene Microsoft skal fortelle om under utviklerkonferansen Microsoft Build, er flere verktøy som skal gjøre det enklere for ikke-utviklere å lage apper.

Et slikt nytt verktøy for selskapets Power-plattform er Express Design. Dette gjør det mulig å laste inn for eksempel en PDF- eller Powerpoint-fil, et skjermbilde av et eksisterende brukergrensesnitt, eller bilde av et papirskjema eller en håndtegnet app, og så få det konvertert til en fungerende Power-app med brukergrensesnitt og databindinger.

Det hele skal kunne gjøres på sekunder.

I virkeligheten er det nok ikke fullt så enkelt. For selv om Azure Cognitive Services, som er den underliggende teknologien som benyttes her, er i stand til å lage brukergrensesnittet til for eksempel et bestillingsskjema på en god måte, er det mer som skal til for å lage en fungerende app. Men også dette kan i stor grad gjøres uten koding («no-code»).

Flere detaljer finnes på denne siden.

Virksomhetssentriske nettsteder

Nytt som et separat produkt i Power Platform-porteføljen er også Power Pages, som Microsoft omtaler som en lavkode vertsplattform for å bygge virksomhetssentriske nettsteder.

Power Pages skal gjøre det mulig for utviklere på alle nivåer å designe, konfigurere og publisere nettsteder for desktop og mobil med en «fluid, visual experience».

Plattformen består blant annet av designstudio, malsamling med fungerende eksempelnettsteder, opplæringssenter, integrasjon med profesjonelle utviklerverktøy som Visual Studio og Github, sikkerhets- og styringsverktøy, samt Microsoft Dataverse.

Det sistnevnte en lavkodebasert dataplattform for samling og deling av forretningsinformasjon med nettstedbrukere.

Bortsett fra Dataverse, som allerede er lansert, er samtlige av komponentene Power Pages baseres på, nå tilgjengelige for forhåndsvisning.