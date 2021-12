Teknisk trøbbel for flere nettbanker

Flere banker har tekniske problemer, som fører til at kunder ikke får logget seg inn i nettbanken.

– Vi har et teknisk problem som påvirker nett- og mobilbank for noen banker. Det har vært noe treghet, så mange opplever at bankene ikke tilgjengelige, sier Geir Remman, pressekontakt i Tietoevry, som drifter de tekniske løsningene, til VG.

– Vi jobber for fullt med å løse feilen, sier Remman.

Han sier det er uklart hvilke banker som er berørt av problemene. Handelsbanken er imidlertid en av dem.