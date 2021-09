Teknologirådet sletter Facebook-siden sin

Etter 13 år på Facebook har det offentlige organet Teknologirådet bestemt seg for å slette siden sin.

Beslutningen kommer etter at Datatilsynet har konkludert med at de velger å ikke bruke Facebook i sitt kommunikasjonsarbeid fordi de mener det medfører en for høy risiko for brukernes rettigheter og friheter.

– Med vurderingen Datatilsynet har publisert om hvorfor de selv ikke kan ha en side på Facebook, ser vi at den eneste måten å minimere deling av data om brukerne våre på Facebook er å slette Teknologirådet på Facebook, skriver Teknologirådet i en oppdatering på sine nettsider.

Rådet opplyser at de har hatt en relativt begrenset bruk av Facebook, hovedsakelig for å spre informasjon om saker fra egne nettsider, arrangementer og mediesaker der de er kilde.

Teknologirådet er et offentlig organ for teknologivurdering som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi. En viktig del av rådets samfunnsoppdrag er også å bidra til den offentlige teknologidebatten.