Telecomputing kjøper Doorway. Skal også bygge norsk Azure-sky

Terje Mjøs var ikke lenge ute av manesjen. Den tidligere Evry-toppsjefen (og leder av ErgoGroup før fusjonen med EDB) er siden april ny konsernsjef i Telecomputing.

Allerede nå kommer det første oppkjøpet. Ansettelsen av Mjøs er del av en uttalt og klar ambisjon om å bli større. Det handler om skytjenester og IT-drift, men også konsolidering av driftsmarkedet.

Styrker seg på Sørlandet

Med overtakelsen av Arendal-baserte Doorway AS får Telecomputing et bedre fotfeste på Sørlandet, og nær hundre nye ansatte.

– Vi har et ønske om å vokse og bidra til å konsolidere markedet. Historisk har vi ikke hatt så god tilstedeværelse på Sørlandet, men det er et interessant marked rundt Arendal, Kristiansand, også gitt at oljenæringen etter hvert tar seg opp igjen, sier Mjøs til digi.no.

Terje Mjøs begynte som konsernsjef i Telecomputing forrige måned. Den erfarne IT-lederen er godt vant til å foreta oppkjøp og drive uorganisk vekst. Arkivfoto. Foto: Marius Jørgenrud

Selv om han er fersk i Telecomputing har han fulgt spent med på bedriften i årevis. Selskapet var tidlig pionerer på såkalt ASP (Application Service Provider), et eldre moteord på det som i dag er bedre kjent som programvare og tjenester levert fra nettskyen.

Etter oppkjøpet vil konsernet han skal lede bestå av rundt tusen ansatte, hvorav litt over en tredjedel er i Norge. De oppgir at Telecomputing på konsernnivå vil ha en omsetning på cirka 1,8 milliarder kroner.

Ingen av partene ønsker å røpe hva de betaler for Doorway, som i fjor omsatte for vel 120 millioner kroner.

– Det vil vi ikke ut med, men jeg tror både selger og kjøper er godt fornøyd.

Mjøs mener Doorway har skytjenester som passer godt inn i driftsopplegget til Telecomputing. Doorway bringer også med seg rundt 400 kunder som helt eller delvis har satt bort sin IT-drift til dem.

Skal bygge norsk Azure-sky

Fremover er planen en offensiv eller ambisiøs vekststrategi. Det betyr at det kan komme flere oppkjøp. Mjøs er heller ikke fremmed for å vokse organisk.

– Det skulle ikke forundre meg om det kommer mer etter hvert. Mer av det samme, eller også litt andre miljøer. Det kan bli litt mer på rådgivningssiden og konsulenter som er gode på hva som rører seg rundt i den skybaserte verden. Vi skal bygge kapasitet på mer proaktiv rådgivning, enten organisk eller uorganisk (gjennom oppkjøp, red.anm.), sier han.

Ofte blir hybridbegrepet trukket frem innen IT-drift. Så også her. Det betyr at kunden velger å kjøre deler av systemene sine på gamlemåten, og deler fra en nettsky.

– Veien videre er en kombinasjon, hvor man integrerer de globale skytjenstene, sånn som Microsoft som vi har veldig sterk relasjon til. Vi kommer også til å være tidlig til å sette opp en norsk versjon av Microsoft Azure-plattformen. Det er naturlig å tenke seg at man setter opp en norsk og svensk versjon i samarbeid med Microsoft, hvor kunden er garantert at dataene ligger lagret på norsk eller svensk jord. Det blir en slags privatiering av den globale skyen, men som mange kunder kan bruke.

Dette er noe Telecomputing jobber med akkurat nå. På nærmere spørsmål om når dette er klart for markedet, sier Mjøs at ambisjonen er å ha dette på plass i år.